Malware Vidar diffuso da falsi siti AnyDesk: come difendersi?

14 Gennaio 2023 – 16:45

Nuovi attacchi phishing stanno colpendo diversi utenti, inducendoli a scaricare il malware Vidar. Come proteggersi in modo efficace?

The post Malware Vidar diffuso da falsi siti AnyDesk: come difendersi? appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico