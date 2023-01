Insetti: mangiarli è davvero una buona idea?

14 Gennaio 2023 – 9:20

A pochi giorni dall’approvazione europea della farina di grillo, alcuni esperti su Science rilanciano l’appello per incrementare gli allevamenti di insetti, tanto in ambito dell’alimentazione umana che in quella animale. Non dimenticando però i nodi da sciogliere

