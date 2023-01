Cinema e serie tv, la rivincita delle donne anticonvenzionali

14 Gennaio 2023 – 21:20

Dalla Zia Vittoria di La vita bugiarda degli adulti a Valentina di The White Lotus 2, passando per Villanelle, Lila, Lady Whistledown e l’insopportabile direttrice di orchestra di Cate Blanchett in Tàr: ecco perché le amiamo

Fonte: Wired