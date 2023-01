WhatsApp: nuova funzione per il blocco dei contatti

13 January 2023 – 12:54

Nella beta 2.23.2.5 di WhatsApp per Android è stata aggiunta una nuova funzione per bloccare i contatti sconosciuti dalle notifiche.

