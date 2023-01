Microsoft-Activision: dubbi anche da NVIDIA e Google

13 January 2023 – 16:30

Anche NVIDIA e Google temono che l’acquisizione di Activision da parte di Microsoft possa danneggiare la concorrenza e limitare la scelta degli utenti.

The post Microsoft-Activision: dubbi anche da NVIDIA e Google appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico