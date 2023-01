Metaverso, la Commissione europea ha chiuso il suo

13 Gennaio 2023 – 9:20

Costato 387mila euro e poco frequentato, è stato oggetto di pesanti critiche. Sarebbe servito come piazza virtuale per avvicinare i giovani alla politica. Ora Bruxelles cerca un consulente per fare una valutazione indipendente del progetto. E fino ad allora, accessi bloccati

Fonte: Wired