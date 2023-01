iPhone 14 Pro: Apple conferma il bug delle linee sul display

13 January 2023 – 13:27

Apple ha riconosciuto il problema che riguarda iPhone 14 Pro relativo alla comparsa delle linee gialle e verdi sul display all’accensione.

