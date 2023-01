Elezioni regionali Lombardia 2023: chi sono i candidati

13 Gennaio 2023 – 9:20

Alle prossime elezioni regionali lombarde del 12 e 13 febbraio i candidati in corsa per la guida del Pirellone sono tre: Attilio Fontana per il centrodestra, Pierfrancesco Majorino per il centrosinistra e il M5s, e Letizia Moratti, appoggiata dal Terzo Polo

Fonte: Wired