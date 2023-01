DAZN: rimborsi automatici per oltre 442.000 abbonati

13 January 2023 – 10:26

Un commissario AGCOM ha comunicato che il rimborso automatico, pari al 25% dell’abbonamento mensile a DAZN, spetterà ad oltre 442.000 utenti.

