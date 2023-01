NASA e Roscosmos preparano una missione di soccorso

12 January 2023 – 18:56

NASA e Roscosmos hanno previsto una “missione di soccorso” che prevede il lancio di una Soyuz vuota per riportare sulla Terra tre astronauti.

