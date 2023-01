Iliad festeggia i 10 milioni di utenti con un’imperdibile offerta Fibra

12 January 2023 – 13:25

Iliad è riuscita a raggiungere con il suo servizio di linea fissa i 10 milioni di utenti. Per festeggiare l’evento, ecco l’offerta grandiosa.

The post Iliad festeggia i 10 milioni di utenti con un’imperdibile offerta Fibra appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico