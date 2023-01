Gootkit sfrutta VLC Media Player per gli attacchi

12 January 2023 – 17:54

Ignoti cybercriminali hanno sfruttato una versione legittima e firmata di VLC Media Player per installare Cobalt Strike attraverso il loader Gootkit.

