Acer Chromebook con 8GB di RAM: 100 euro di sconto su Amazon

12 January 2023 – 21:41

Questo Acer Chromebook, perfetto per il lavoro e l’università, lo paghi in offerta su Amazon risparmiando ben 100 euro sul prezzo.

The post Acer Chromebook con 8GB di RAM: 100 euro di sconto su Amazon appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico