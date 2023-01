Perseverance ha rilasciato sei campioni di roccia

11 January 2023 – 18:06

Perseverance ha depositato sul terreno di Marte sei dei dieci contenitori che potrebbero essere recuperati durante la missione Mars Sample Return.

The post Perseverance ha rilasciato sei campioni di roccia appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico