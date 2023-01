Meta vs NSO Group: prosegue lo scontro legale

11 January 2023 – 16:04

La Corte Suprema degli USA ha respinto la richiesta di NSO Group, quindi la causa avviata da Meta per lo spionaggio tramite WhatsApp può continuare.

