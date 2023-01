Cucinare con il gas è davvero dannoso per la salute?

11 Gennaio 2023 – 9:20

Può esserlo, a maggior ragione se manca un adeguato sistema di ventilazione e di ricambio dell’aria indoor. Se ne sta parlando molto per via di un nuovo report internazionale che stima un impatto sanitario pesantissimo soprattutto sui bambini, anche se i dati presentati non sembrano così solidi

Fonte: Wired