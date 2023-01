Accise sulla benzina: no, non pagano la guerra in Etiopia

11 January 2023 – 16:51

Dal 1995 le accise sul carburante non hanno più una causale: sono diventate un’imposta indiretta il cui valore è fissato per legge. Eppure la litania dei disastri finanziati dalle accise ritorna ogni volta che crescono i prezzi dei carburanti

