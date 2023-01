Lenovo Tab Extreme: sfida al Galaxy Tab S8 Ultra

10 January 2023 – 18:24

Il Lenovo Tab Extreme è un tablet di fascia alta con schermo OLED da 14,5 pollici, processore MediaTek Dimensity 9000, 12 GB di RAM e 256 GB di storage.

