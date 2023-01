ASUS aggiorna i notebook ROG Flow X13, X16 e Z13

10 January 2023 – 16:17

ASUS ha svelato le versioni 2023 dei ROG Flow X13, X16 e Z13 con le recenti CPU di Intel e AMD, abbinate alle GPU NVIDIA GeForce RTX 40.

