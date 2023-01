Apple progetta un chip per WiFi, Bluetooth e 5G

10 January 2023 – 10:14

Apple dovrebbe abbandonare Qualcomm e usare un suo modem 5G nel 2025, ma progetta anche chip WiFi e Bluetooth per sostituire quelli di Broadcom.

Fonte: Punto Informatico