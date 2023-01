Apple AirTag, offerta sulla confezione da 4 pezzi: 1 è GRATIS

10 January 2023 – 16:01

Interessante offerta di Amazon sul pacchetto che include 4 Apple AirTag: praticamente uno non lo paghi e risparmi 30 euro.

The post Apple AirTag, offerta sulla confezione da 4 pezzi: 1 è GRATIS appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico