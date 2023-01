Vive XR Elite: nuovo visore HTC per la realtà mista

9 January 2023 – 12:17

Il nuovo HTC Vive XR Elite è un visore per la realtà mista con schermo a risoluzione 2K per occhio, processore Snapdragon XR2 e passthrough a colori.

Fonte: Punto Informatico