Scuola, come funziona l’iscrizione online per il prossimo anno

9 January 2023 – 11:27

Fino al 30 gennaio sarà possibile per chi possiede l’identità digitale iscrivere i propri figli a scuola in via telematica per l’anno scolastico 2023/2024. Vediamo insieme come avviene la procedura e quali sono i requisiti necessari per poter accedere al servizio online

Fonte: Wired