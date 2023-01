Raspberry Pi Camera Module 3: 12 MP con autofocus

9 January 2023 – 13:18

Raspberry Pi ha annunciato il nuovo Camera Module 3 con sensore Sony IMX708 da 11,9 megapixel, connettore CSI e supporto PDAF e HDR.

Fonte: Punto Informatico