CES 2023: Ring Car Cam e altre novità di Amazon

9 January 2023 – 10:28

Amazon ha mostrato al CES 2023 di Las Vegas la Ring Car Cam e annunciato il supporto Matter-over-Thread per Echo di quarta generazione.

