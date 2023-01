Visore AR/VR di Apple: annuncio prima della WWDC

8 Gennaio 2023 – 22:45

Secondo il noto Mark Gurman, Apple annuncerà il visore AR/VR prima della WWDC di giugno, mentre il lancio sul mercato è previsto in autunno.

The post Visore AR/VR di Apple: annuncio prima della WWDC appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico