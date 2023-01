Tool di Windows usato per distribuire Pupy RAT

8 Gennaio 2023 – 13:45

Il tool per la segnalazione degli errori di Windows è stato sfruttato per distribuire Pupy RAT, un malware che consente di eseguire comandi da remoto.

The post Tool di Windows usato per distribuire Pupy RAT appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico