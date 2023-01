Motorola RAZR 2022: lo smartphone pieghevole con 200 euro di sconto

8 January 2023 – 16:23

Motorola RAZR 2022, elegante smartphone pieghevole, è in offerta su Amazon con ben 200 euro di sconto sul prezzo di listino.

