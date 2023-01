Droni usati per creare mappe di quartieri senza indirizzi

8 Gennaio 2023 – 9:20

Succede a Makoko, la “Venezia d’Africa”, un quartiere di Lagos in Nigeria dove non esistono indirizzi delle strade né mappe catastali. Un progetto scientifico sta aiutando i residenti a crearle in autonomia

