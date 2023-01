Digitale terrestre: 3 modi per aggiornare il software del decoder

8 Gennaio 2023 – 10:45

Se hai un decoder digitale terrestre pochi sanno che per riuscire a vedere tutte le trasmissioni è necessario aggiornare il suo software.

The post Digitale terrestre: 3 modi per aggiornare il software del decoder appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico