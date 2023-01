Apple ha cancellato il lancio del nuovo iPhone SE

7 January 2023 – 16:37

Secondo le fonti dell’analista Ming-Chi Kuo, Apple ha cancellato il lancio dell’iPhone SE 4, inizialmente previsto per il 2024.

