Norton vs ransomware: chi vincerebbe?

6 Gennaio 2023 – 19:45

Ci sono ancora diversi utenti che non si fidano degli antivirus, soprattutto quando devono proteggerli dai ransomware. Ma chi vincerebbe realmente?

The post Norton vs ransomware: chi vincerebbe? appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico