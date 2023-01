Tablet con tastiera, mouse penna e custodia: prezzo stracciato

5 January 2023 – 16:33

Con tastiera, penna e custodia in dotazione, questo tablet Android può diventare anche un piccolo notebook per la produttività: l’offerta.

The post Tablet con tastiera, mouse penna e custodia: prezzo stracciato appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico