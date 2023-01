La microSD 256GB di Samsung è a prezzo stracciato

5 January 2023 – 10:20

In questo momento, le microSD da 256 e 128 GB della linea Samsung EVO Select, sono acquistabili su Amazon approfittando di forti sconti.

The post La microSD 256GB di Samsung è a prezzo stracciato appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico