CES 2023: ecco Lenovo ThinkPhone by Motorola

5 Gennaio 2023 – 19:45

Lenovo ThinkPhone by Motorola, presentato all’evento CES 2023, promette una profonda integrazione con i notebook della linea ThinkPad.

