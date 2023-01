CES 2023: ASUS Vivobook Pro 16X con schermo OLED 3D

5 January 2023 – 17:51

Il nuovo Vivobook Pro 16X 3D OLED, annunciato da ASUS al CES 2023, ha uno schermo che sfrutta la tecnologia Spatial Vision per offrire un effetto 3D.

Fonte: Punto Informatico