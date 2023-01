CES 2023: ASUS aggiorna i notebook Zenbook

5 January 2023 – 19:04

ASUS ha annunciato al CES 2023 nuovi notebook Zenbook con schermo OLED, processori Intel di 13esima generazione e schede video NVIDIA GeForce RTX 40.

