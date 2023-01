CES 2023: AMD svela nuove CPU Ryzen 7000 per PC

5 January 2023 – 16:33

AMD ha annunciato al CES 2023 sei nuovi processori: tre Ryzen 7000 con TDP di 65 Watt e tre Ryzen 7000X3D con 64 MB di cache L3 aggiuntiva.

