Black Panther Wakanda Forever: ecco l’uscita su Disney+

5 January 2023 – 15:52

Disney+ svela la data di uscita del film Black Panther: Wakanda Forever sulla piattaforma: ecco da quando sarà visibile in streaming.

The post Black Panther Wakanda Forever: ecco l’uscita su Disney+ appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico