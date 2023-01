Zefiro Net nasce dall’accordo tra iliad e WINDTRE

4 January 2023 – 10:42

Dall’accordo tra iliad e WINDTRE nasce la joint venture Zafiro Net: offrirà servizi di telefonia nelle aree meno densamente popolate.

