Visore AR/VR di Apple: svelate molte specifiche

4 January 2023 – 9:50

The Information ha svelato molte specifiche del visore di Apple, tra cui la presenza di una corona digitale per lo switch tra mondo virtuale e reale.

