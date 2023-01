Microsoft: una nuova versione di Bing con ChatGPT

4 January 2023 – 12:44

Microsoft avrebbe intenzione di rendere disponibile una nuova versione del suo motore di ricerca Bing con l’introduzione di ChatGPT.

Fonte: Punto Informatico