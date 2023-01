Meta: multa di 390 milioni per violazione della privacy

4 January 2023 – 18:54

Meta dovrà pagare una multa di 390 milioni di euro e chiedere agli utenti il consenso esplicito all’uso dei dati per le inserzioni personalizzate.

