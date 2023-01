CES 2023: Acer aggiorna la serie Aspire

4 January 2023 – 13:12

Acer ha presentato al CES 2023 di Las Vegas i nuovi notebook delle serie Aspire 3 e 5, insieme al PC all-in-one della serie Aspire S.

The post CES 2023: Acer aggiorna la serie Aspire appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico