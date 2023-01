Apple taglia la produzione di AirPods, MacBook e Apple Watch

4 January 2023 – 13:10

Apple avrebbe avvisato i fornitori di ridurre ordini e produzione di componenti per AirPods, MacBook e Apple Watch per domanda debole.

The post Apple taglia la produzione di AirPods, MacBook e Apple Watch appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico