Hai meno di 30 anni? Con questo conto il canone è gratis

3 January 2023 – 20:49

Se sei un giovane under 30 e vuoi aprire un conto corrente digitale risparmiando, con questa soluzione il canone è azzerato.

The post Hai meno di 30 anni? Con questo conto il canone è gratis appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico