CES 2023: NVIDIA annuncia la GeForce RTX 4070 Ti

3 January 2023 – 18:19

NVIDIA ha annunciato la GeForce RTX 4070 Ti che sostituisce la GeForce RTX 4080 da 12 GB (mai arrivata sul mercato), ma con un prezzo inferiore.

The post CES 2023: NVIDIA annuncia la GeForce RTX 4070 Ti appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico