CES 2023: Intel Raptor Lake per notebook con 24 core

3 January 2023 – 16:37

Intel ha annunciato al CES 203 di Las Vegas i nuovi processori per notebook (serie HX, H, P e U) basati sull’architettura Raptor Lake.

The post CES 2023: Intel Raptor Lake per notebook con 24 core appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico