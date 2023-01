Ucraina, tutte le armi fornite dagli Stati Uniti

2 January 2023 – 14:57

Gli Stati Uniti sono la più importante fonte di armi e sistemi difensivi per l’Ucraina, a cui hanno fornito ben 19,3 miliardi di dollari in aiuti militari, per un totale di oltre 104 milioni di munizioni leggere, 2000 sistemi antiarei da spalla Stinger e un numero imprecisato di missili per i lanciarazzi Himars

Fonte: Wired