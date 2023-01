Tracciamento posizione: Google paga 29,5 milioni

2 January 2023 – 16:27

Google pagherà 29,5 milioni di dollari per chiudere definitivamente la questione sul tracciamento della posizione degli utenti ed evitare cause legali.

